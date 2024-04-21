Жирона - Кадис: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 20.04.2024

В рамках 32-го тура Жирона на своем поле встретилась с Кадисом.

Уже на старте каталонцы повели в счете благодаря голу Эрика Гарсии. Всего через три минуты забил Артем Довбык, но первое взятие ворот украинца не засчитали, потому что он был в офсайде.

Впрочем, до перерыва подопечные Мичела таки удвоили преимущество благодаря голу Ивана Мартина. Именно при счете 2:0 команды ушли в подтрибунные помещения.

Во втором тайме забитых голов пришлось ждать дольше, но для украинских зрителей один из них был более приятным, ведь на 71-ой минуте Довбык снова отправил мяч в сетку. Эпизод снова просматривали на предмет офсайда, но на этот раз гол был легитимным.

После этого Кадис смог на гол престижа, но уже через минуту после него Кристиан Порту снова довел счет до разгромного.

Статистика и результат матча Чемпионата Испании Жирона - Кадис

Жирона - Кадис 4:1

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 - Эскаланте, 81

Жирона: Гассанига - Гарсия, Лопес, Блинд - Коуту (Торре, 86), Эррера (Солис, 58), Гарсия, Гутьеррес (Мартин (Порту, 76), 76) - Довбик (Вилья, 86) - Морейра, Мартин (Порту, 76)

Кадис: Ледесма - Карселен Валенсия, Усу, Чуст, Пирес Силва - Наварро Муньос (Гвардиола, 86), Алькарас, Фернандес (Эскаланте, 46), Алехо (Марти, 70) - Хуанми (Рамос Де ла Флор, 46), Гомес (Собрино, 70)

Предупреждения: Гутьеррес, Фернандес - Чуст

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