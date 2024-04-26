Сборная Украины получит усиленную охрану на Евро-2024

Немецкие органы безопасности предоставят сборной Украины усиленную охрану во время Евро-2024.

Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

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"На чемпионате Европы силы безопасности будут защищать все команды, болельщиков и гостей - и особенно, конечно, украинскую команду: мы делаем все возможное, чтобы обезопасить их в Германии, здесь будут действовать еще более высокие меры безопасности.

Защита и борьба со всеми мыслимыми опасностями являются приоритетом в работе ведомства. Это одно из самых больших футбольных событий в мире, которое происходит в особо напряженной политической ситуации. Это подразумевает много вызовов", - приводит слова Фезер DW со ссылкой на Rheinische Post.

Ранее стало известно, где сборная Украины будет базироваться на Евро-2024.

Напомним, что на чемпионате Европы украинская национальная команда сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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