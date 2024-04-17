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Футбол

Стало известно, где сборная Украины будет базироваться на Евро-2024

Команда Реброва сыграет в трех городах Германии.
Сегодня, 14:30
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила, что национальная команда будет базироваться в Висбадене.

Команда Сергея Реброва в столице федеральной земли Гессен будет жить и тренироваться на местном стадионе.

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Матчи группового этапа турнира украинцы проведут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.

Сообщается, что на матч с Румынией в Мюнхене команда планирует прибыть за 2 дня до игры.

Чемпионат Европы 2024 года стартует 14 июня, финал состоится 14 июля. 

Ранее сообщалось, что Ребров попал в ТОП-15 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024.

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Источник: УАФ

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