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Бывший футболист сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха

Шевчук будет помогать развивать клуб.
Сегодня, 17:15
Вячеслав Шевчук / Рух Львов
Вячеслав Шевчук / Рух Львов

Рух официально сообщил о том, что новым генеральным менеджером стал экс-игрок сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук.

Специалист будет отвечать за коммуникацию и налаживание отношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой Руха.

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"Рад присоединиться к желто-черной семье. Мои отношения с Рухом очень давние, еще с тех пор, как команда выступала в Первой лиге. С тех пор я как в профессиональном, так и в товарищеском формате общался с представителями клуба. Мы постоянно поддерживали этот контакт, а сейчас я получил предложение стать генеральным менеджером.

У меня отличные отношения с основателем Руха Григорием Козловским и с руководством клуба, персоналом и тренерами. Мы обсудили много разных деталей этого сотрудничества, определили основные цели развития и стратегии, которые предусматривает Рух", - отметил Шевчук.

 

Напомним, Шевчук с 2021 года работал в структуре Вереса – был спортивным директором и вице-президентом клуба. До этого тренировал юношескую команду Шахтера и Олимпик.

Отметим, Рух сумел отобрать очки у Кривбасса в домашнем матче.

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Источник: Рух Львов
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