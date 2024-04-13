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"Это просто трэш": тренер Оболони жестко наехал на арбитра УПЛ

Иващенко оценил момент, когда рефери сказал перебить пенальти в ворота киевлян.
Сегодня, 16:29
Валерий Иващенко / ФК Оболонь
Валерий Иващенко / ФК Оболонь

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко подвел итоги поединка с Минаем (1:1).

Специалист раскритиковал арбитра встреча по итогу встерчи.

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"Тяжелый матч, ранний, соперник очень боевой, показывает хороший футбол. Все сегодня было против нас, было много эмоций. Судей я не комментирую, но сегодня, можно сказать, какой-то просто трэш был с перебитием пенальти. Это буквоедство. По духу игры это ни в какие ворота не лезет. Вышел за линию? Все вратари выходят за линию, давайте измерять сантиметрами. Так можно при любой подаче пенальти назначать, потому что кто-то кого держит, блин.

Это не балет, а футбол. Это все не красит арбитра, которого вообще не нужно замечать на поле. Это не я говорю, блин, а болельщики, которые все видят, блин. Но теперь нужно переключаться на следующий матч", - сказал Иващенко в интервью УПЛ ТБ.

Отметим, что рефери удалил Александра Рыбку на девятой минуте, а во втором тайме заставил перебить пенальти в ворота киевлян, потому что вратарь Оболони, который отразил удар, не стоял на линии.

В турнирной таблице УПЛ Оболонь идет на 14-м месте с 19 очками.

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