Оболонь - Минай 1:1: обзор матча и результат игры 13.04.2024

В субботу, 13 апреля, поединок между Оболонью и Минаем открывал программу 24-го тура Украинской Премьер-лиги. И получилось это у команд очень даже неплохо.

Уже на 12-й минуте главный арбитр удалил Александру Рыбку - голкипер получил прямую красную карточку за фол на Денисе Устименко. Валерий Иващенко был вынужден менять Евгения Запорожца на Назария Федоривского.

Воспользоваться численным преимуществом гости сумели лишь после перерыва. И снова главным действующим лицом стал Устименко, который точным ударом с пенальти вывел Минай вперед.

Однако спустя всего четыре минуты Владислав Приймак восстановил паритет. А через еще пять минут составы вновь были равными, так как судья удалил с поля Сергея Корнейчука, который заработал свою вторую желтую карточку за матч.

Несмотря на то, что до конца поединка оставалось более 20 минут, ни одна из сторон не смогла вырвать победу.

Оболонь догнала по очкам Верес (по 19 очков), но продолжает занимать 14-е место. Минай же набрал свое 15-е очко, оставаясь худшей командой чемпионата.

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Статистика матча Оболонь - Минай 24-го тура УПЛ

Оболонь - Минай 1:1

Голы: Приймак, 62 - Устименко, 58 (пен.).

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 7 - 9

Атаки: 56 - 63

Оболонь: Рыбка - Нагиев (Прокопенко, 59), Приймак, Дубко, Осман - Грисьо (Лукьянчук, 74), Черненко, Запорожец (Федоривский, 15), Груша (Суханов, 74) - Слободян (Мороз, 46), Краснопир.

Минай: Кемкин - Кисиль (Дмитрук, 66), Поддубный, Скиба, Корнейчук - Ременяк (Витенчук, 46), Семотюк (Демиденко, 80), Петько, Вакула - Кораблин (Матюшенко, 46), Устименко (Тыщук, 90).

Предупреждения: Грисьо, Черненко, Осман - Петько, Кораблин, Корнейчук, Дмитрук.

Удаления: Рыбка, 12 (прямая красная карточка) - Корнейчук, 67 (вторая желтая карточка).

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