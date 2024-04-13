Голкипер Динамо пропустит матч УПЛ против Александрии

У Руслана Нещерета возникли определенные проблемы со здоровьем.

В предстоящем матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против Александрии главный тренер Динамо Александр Шовковский не сможет рассчитывать на одного из своих вратарей.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", игру чемпионата Украины пропустит Руслан Нещерет. По информации источника, 22-летний голкипер заболел.

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Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Нещерет принял участие в четырех матчах Динамо (3 - УПЛ, 1 - Кубок Украины), в которых он пропустил семь голов, ни разу не отстояв на "ноль".

Поединок между Александрией и Динамо пройдет в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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