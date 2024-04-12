Бывший легионер Динамо сменил клубную прописку
Карлос де Пена стал игроком Байи.
Уругвайский вингер Карлос де Пена нашел для себя новое место работы.
32-летний футболист подписал контракт с Баей до конца текущего года. Об этом сообщает клубная пресс-служба
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Бразильский коллектив подписал уругвайца на правах свободного агента. Финансовые детали соглашения с игроком не сообщаются.
Отметим, что с 2022 года Карлос выступал за бразильский Интернасьональ, забив в 102 матчах 14 голов и отдав 11 ассистов. До этого с 2019 по 2022 он играл за киевское Динамо, где в 54 поединках отметился десятью мячами и двенадцатью результативными передачами.
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