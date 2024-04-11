Украинский футболист Динамо попал в сферу интересов французского клуба

Киевский клуб может расстаться с перспективным полузащитником.

Полузащитник Динамо Назар Волошин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, французский клуб Лиги 1 Страсбург игроком - он вошел в шорт-лист клуба.

В нынешнем сезоне Волошин провел 23 матча за Динамо, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Читай также: Малуда назвал главную проблему Мудрика в Челси

Контракт 20-летнего игрока с Динамо рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Милевский назвал самый важный матч в своей карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!