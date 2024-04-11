Украинский футболист Динамо попал в сферу интересов французского клуба
Киевский клуб может расстаться с перспективным полузащитником.
Полузащитник Динамо Назар Волошин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает ТаТоТаке, французский клуб Лиги 1 Страсбург игроком - он вошел в шорт-лист клуба.
В нынешнем сезоне Волошин провел 23 матча за Динамо, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.
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Контракт 20-летнего игрока с Динамо рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Милевский назвал самый важный матч в своей карьере.
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