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Украинский футболист Динамо попал в сферу интересов французского клуба

Киевский клуб может расстаться с перспективным полузащитником.
Сегодня, 14:58
Назар Волошин / ФК Динамо Киев
Назар Волошин / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Назар Волошин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, французский клуб Лиги 1 Страсбург игроком - он вошел в шорт-лист клуба.

В нынешнем сезоне Волошин провел 23 матча за Динамо, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач. 

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Контракт 20-летнего игрока с Динамо рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Милевский назвал самый важный матч в своей карьере.

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