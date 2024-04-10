iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милевский назвал самый важный матч в своей карьере

Артем вспомнил старт своей футбольной карьеры.
Сегодня, 19:40
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился воспоминаниями о своей карьере.

По словам экс-игрока, он провел самый важный поединок за молодежную сборную Украины.

Читай также: "Женитьба будет": Милевский откровенно признался о любовных делах

"Какая игра самая важная в моей карьере? Правильно кто-то пишет, что все важны. Самая важная... 

Наверное, если логически рассуждать, то я думаю, что ответный матч против Бельгии, когда я на 95-й минуте забил гол, и мы вышли на молодежное Евро. На Евро мы заняли второе место. 

Если бы не было бы того Евро, то не было бы для меня чемпионата мира, на который меня пригласил Олег Блохин. Конечно, не было бы той узнаваемости, популярности, наверное, не так бы быстро заиграл в Динамо Киев. Конечно, от того матча толчок был очень серьезный", - сказал Милевский в эфире Telescope.

Ранее Милевский назвал команду, которую никогда не будет поддерживать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024 ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024 Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику
Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:52
ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Лига Чемпионов21:51
Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Бокс21:50
Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику
Европа21:35
Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу
Другие21:22
Россиянка, поддерживающая войну против Украины, выступит на чемпионате Европы по дзюдо
Бокс20:57
Украинский боксер проведет бой против брата Фьюри
Бокс20:50
"Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика
Европа20:34
Малуда назвал главную проблему Мудрика в Челси
Украина20:12
Тренер Шахтера назвал задачи команды на конец сезон
Лига Чемпионов19:59
Автор гола в ворота Арсенала не поможет Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK