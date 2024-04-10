Милевский назвал самый важный матч в своей карьере

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился воспоминаниями о своей карьере.

По словам экс-игрока, он провел самый важный поединок за молодежную сборную Украины.

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"Какая игра самая важная в моей карьере? Правильно кто-то пишет, что все важны. Самая важная...

Наверное, если логически рассуждать, то я думаю, что ответный матч против Бельгии, когда я на 95-й минуте забил гол, и мы вышли на молодежное Евро. На Евро мы заняли второе место.

Если бы не было бы того Евро, то не было бы для меня чемпионата мира, на который меня пригласил Олег Блохин. Конечно, не было бы той узнаваемости, популярности, наверное, не так бы быстро заиграл в Динамо Киев. Конечно, от того матча толчок был очень серьезный", - сказал Милевский в эфире Telescope.

Ранее Милевский назвал команду, которую никогда не будет поддерживать.

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