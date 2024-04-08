Милевский назвал команду, которую никогда не будет поддерживать

Артем не обращает внимания на один чемпионат.

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский назвал свою нелюбимую команду.

По словам бывшего игрока, он не будет поддерживать Баварию.

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"За Баварией я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно на этот клуб и на немецкий футбол вообще.

Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с Байером. За немцев я никогда не болел", - отметил Милевский.

Ранее Милевский признался, планирует ли он работать тренером.

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