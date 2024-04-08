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Милевский признался, планирует ли он работать тренером

Артем готов вернуться в большой спорт.
Сегодня, 15:59
Артем Милевский / Instagram
Артем Милевский / Instagram

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский высказался о возможной тренерской карьеры.

По словам опытного спортсмена, он не видет себя в качестве наставника.

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"Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще... 

В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу", - отметил Милевский.

Ранее Луческу сообщил, когда возобновит тренерскую карьеру.

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