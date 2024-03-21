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Луческу сообщил, когда возобновит тренерскую карьеру

Румынский специалист оценил свою работу.
Сегодня, 22:30
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Легендарный тренер Мирча Луческу высказался о своем будущем. По словам румына, летом он возобновит тренерскую карьеру.

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"Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью.

Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава. Почему же я отклонил предложение от Бешикташа несколько месяцев назад? Время было неподходящее", - приводит слова Луческу TuttoSport.

Ранее сообщалось, что Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче.

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