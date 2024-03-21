Луческу расхвалил нападающего Шахтера

Бывший тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу поделился мнением об игре форварда "горняков" Даниила Сикана.

По словам румынского специалиста, 22-летний футболист имеет все перспективы стать игроком высокого уровня.

Читай также: Судаков объяснил, что нужно Мудрику для успеха в Челси

"Сикан – футболист с несомненным потенциалом, и он уже прокладывает себе дорогу как в Шахтере, так и в сборной Украины. Мое мнение: он является классическим центральным нападающим. Сикан ориентирован на завершение, но в то же время, он двигается и умеет найти взаимопонимание с партнерами.

Я вижу его на позиции центрального форварда в схеме 4−3−3. Ему нужно постоянно играть, чтобы быть готовым к такому топ-клубу, как Ювентус. Кого он мне напоминает? Эдина Джеко", - приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что скауты Ювентуса будут следить за двумя игроками Шахтера на матче Босния и Герцеговина - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!