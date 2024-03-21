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Судаков объяснил, что нужно Мудрику для успеха в Челси

Украинец оценил выступление соотечественника в АПЛ.
Сегодня, 18:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался о выступлении Михаила Мудрика в Челси.

По словам украинца, вингеру нужно доверие от руководства "синих".

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"Я надеюсь, что приму правильное решение (по дальнейшей карьере – прим). Мы с Мудриком общаемся каждый день, я учусь у него в некоторых аспектах, он дает мне советы. У него в Челси новый вызов, но Михаил – талантливый игрок с большими амбициями

У Мудрика большое будущее. Он может играть не только на фланге, но и на позиции десятки и даже форварда. У него все будет хорошо, нужно только время и доверие со стороны Челси", - приводит слова Судакова 90min.

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