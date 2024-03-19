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"Нужно выходить и брать свое": Мудрик - о поединке с Боснией

Вингер оценил сильные стороны соперника.
Сегодня, 14:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

По словам вингера, команда Сергея Реброва должна добиться положительного результата.

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"Все хорошо, не могу дождаться, чтобы начать тренировки. Но нужно ко всему подходить с умом, необходим день на восстановление, а уже потом готовиться по полной.

Каждая сборная индивидуальна, все отличаются. Босния — команда, к которой нужно готовиться отдельно. Кого бы выделил? У соперников есть Джеко, Пьянич — известные футболисты. Для достижения успеха в плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое, показывать, чего ты стоишь, и побеждать", - отметил Мудрик.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница.

Ранее сообщалось, что Украина проведет товарищеский матч с одной из лучших сборных Европы.

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