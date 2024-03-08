Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024
В четверг, 21 марта, пройдет матч полуфинала квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
По итогам группового этапа боснийцы заняли пятое место Группы J, пропустив вперед Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию.
В то же время украинцы стали третьими в группе, которую выиграла Англия. Вторую прямую путевку на Евро-2024 забрала Италия.
Поединок Боснии и Герцеговины с Украиной пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на полуфинал отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Аналитики и эксперты довольно ожидаемо считают фаворитом команду Сергея Реброва, которая настроена отправиться на турнир в Германию.
Прогноз букмекеров на матч Босния и Герцеговина - Украина:
- проход Боснии и Герцеговины - 2,72
- проход Украины - 1,50
Стоит отметить, что победа боснийцев в основное время оценивается в 3,95, а победа украинцев - 2,02.
На победу "желто-синих" с форой "-1,5" можно поставить с коэффициентом 3,75. В то же самое время на исход "обе забьют - да" стоит коэффициент 1,88.
Статистика противостояния Босния и Герцеговина - Украина
За свои не самые долгие истории существования сборные встречались на одном футбольном поле всего два раза. Причем произошло это не так уж и давно.
Обе встречи состоялись осенью 2021 года в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. В первой игре, которая прошла во Львове, команды не определили победителя (1:1), а во ответном матче тогда еще подопечные Александра Петракова выиграли со счетом 2:0.
Босния и Герцеговина - Украина
0 Победы 1
1 Ничьи 1
1 Поражения 0
1 Голы 3
16.11.2021, групповой этап отбора на ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина 0:2
Голы: Зинченко, 59, Довбик, 79.
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 7 - 15
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 11 - 6
Атаки: 99 - 124
Босния и Герцеговина: Василь - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич - Прчич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цимирот, 64) - Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).
Украина: Бущан - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) - Малиновский (Сидорчук, 81), Степаненко, Зинченко - Ярмоленко (Караваев, 81), Яремчук (Зубков, 75), Цыганков (Довбик, 75).
Предупреждения: Демирович, Хаджикадунич - Забарный.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с заявкой сборной Украины на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины.
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