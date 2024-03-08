Ребров огласил состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Тренер "сине-желтых" определился с заявкой на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список игроков, вызванных в национальную команду на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Украинцы встретятся с боснийцами в рамках квалификации чемпионата Европы в четверг, 21 марта. Гостевой для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе Билино Поле в Зенице и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба - Динамо), Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Вталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - Динамо), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерлоо), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Пихаленок (Днепр-1)

Нападающие: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо)

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба - Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Алексей Гуцуляк (Днепр-1)

Напомним, что соперник по финалу плей-офф квалификации для победителя пары Босния и Герцеговина - Украина определится в противостоянии Израиля и Исландии. Решающий матч отбора на Евро-2024 будет сыгран во вторник, 26 марта.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины.

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