Украина проведет товарищеский матч с одной из лучших сборных Европы

Украинская ассоциация футбола объявила о третьем товарищеском матче сборной Украины.

Подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Германии.

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Поединок пройдет 3 июня в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Время начала встречи – в 21:45.

Спарринг-партнеры сборной Украины в июне:

03.06 Германия – Украина

07.06 Польша – Украина

11.06 Молдова – Украина

Ранее Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть с Боснией и Герцеговиной.

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