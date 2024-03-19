Украина проведет товарищеский матч с одной из лучших сборных Европы
Определился третий спарринг-партнер команды Реброва.
Украинская ассоциация футбола объявила о третьем товарищеском матче сборной Украины.
Подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Германии.
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Поединок пройдет 3 июня в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Время начала встречи – в 21:45.
Спарринг-партнеры сборной Украины в июне:
- 03.06 Германия – Украина
- 07.06 Польша – Украина
- 11.06 Молдова – Украина
Ранее Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть с Боснией и Герцеговиной.
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