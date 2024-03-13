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"Мы не зависим только от него": Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть с Боснией и Герцеговиной

Тренер сборной Украины рассчитывает на вингера, но полной уверенности в его готовности пока нет.
Вчера, 21:55
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, сможет ли вингер Виктор Цыганков сыграть в полуфинальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По словам наставника украинской национальной команды, шансы на то, что игрок Жироны примет участие в поединке, высокие, но пока нужно оценить процесс его восстановления после повреждения колена.

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"Я думаю, что шансы очень высокие. Я каждый день общаюсь с Виктором. Я смотрю динамику его восстановления и все мы надеемся. Посмотрим, но все зависит от него, от того, как он будет восстанавливаться.

Еще раз, у нас много игроков. Мы не зависим только от Виктора. Это очень важный игрок для нас, но у нас сейчас 28 футболистов. Поэтому Виктор будет или нет, мы готовимся очень серьезно и будем только рады, если он восстановится", - приводит слова Реброва FootballHub.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины объявила о проведении еще одного контрольного матча в июне.

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