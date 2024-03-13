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Сборная Украины объявила о проведении еще одного контрольного матча в июне

Коллектив Сергея Реброва сыграет против Польши.
Сегодня, 18:49
УАФ
УАФ

Пресс-служба УАФ объявила об еще одном товарищеском поединке, который сборная Украины по футболу должна провести в июне.

Сообщается, что коллектив Сергея Реброва сыграет против сборной Польши. Игра состоится 7 июня.

Место и точное время проведения спарринга пока остаются неизвестными.

Напомним, что ранее было объявлено о контрольном матче против Молдовы. Всего запланировано три спарринга, имя еще одного соперника пока что является тайной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина польша

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