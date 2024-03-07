Определился первый соперник сборной Украины на контрольные матчи
11 июня наша команда сыграет против Молдовы.
УАФ официально утвердила товарищеский матч сборной Украины против сборной Молдовы.
Как отмечает федерация, "желто-синие" проведут в июне три контрольных поединка по просьбе Сергея Реброва.
Первым соперником нашей команды станет сборная Молдовы. Матч состоится 11 июня на стадионе Зимбру в Кишиневе.
Остальные же даты и соперники будут определены позднее, как только УАФ подпишет соответствующие контракты.
Ранее, напомним, в УАФ прокомментировали скандальный гол Крыськива.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!