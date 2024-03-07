Определился первый соперник сборной Украины на контрольные матчи

11 июня наша команда сыграет против Молдовы.

УАФ официально утвердила товарищеский матч сборной Украины против сборной Молдовы.

Как отмечает федерация, "желто-синие" проведут в июне три контрольных поединка по просьбе Сергея Реброва.

Первым соперником нашей команды станет сборная Молдовы. Матч состоится 11 июня на стадионе Зимбру в Кишиневе.

Остальные же даты и соперники будут определены позднее, как только УАФ подпишет соответствующие контракты.

Ранее, напомним, в УАФ прокомментировали скандальный гол Крыськива.

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