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Все легально: комитет арбитров УАФ прокомментировал скандальный гол Шахтера Кривбассу

На этом вопрос о том, стоило ли засчитывать первый гол Дмитрия Крыськива, можно считать закрытым.
Вчера, 21:46
Шахтер Донецк / УПЛ
Шахтер Донецк / УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ между Шахтером и Кривбассом (5:2) произошел неоднозначный эпизод, который вызвал споры и гневные комментарии в адрес донецкого клуба.

На 22-й минуте поединка "горняки" воспользовались тем, что игроки соперника отвлеклись, быстро разыграли штрафной и забили гол усилиями Дмитрия Крыськива.

Некоторые личности из мира украинского футбола считают, что этот гол нельзя было засчитывать. Однако на официальном сайте УАФ появился комментарий комитета арбитров, который дал свою оценку эпизоду.

"Игроки команды Шахтер быстро разыграли штрафной удар и забили гол в ворота команды соперника. Правилами игры это не запрещено, а наоборот разрешено. Обращаем внимание арбитров на более четкое применение методических рекомендаций по управлению штрафными ударами".

Напомним, что ранее донецкий Шахтер позволил своему форварду перейти в польскую Лехию на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Шахтер Донецк

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