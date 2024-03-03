Шахтер - Кривбасс 5:2: обзор матча и результат игры 03.03.2024

Донецкий клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 марта, в рамках 19-го тура УПЛ Шахтер встречался с Кривбассом. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Уже к 20-й минуте команды обменялись забитыми мячами. На гол Ефима Конопли гости ответили точным ударом Квабена Аду.

Источник: УПЛ

Дмитрий Крыськив вновь вывел свой клуб вперед, а далее началась "черная полоса" у Кривбасса. Сначала удаление заработал Хрвое Илич, а после Шахтер начал использовать свое численное преимущество.

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Донецкая команда довольно быстро забила два гола, начав преждевременно отмечать победу, однако даже в меньшинстве гости "огрызались" и даже смогли отыграть один мяч. В концовке Траоре поставил своим голом жирную точку.

Таким образом, после 19-ти туров УПЛ Шахтер поднялся на третье место с 35-ю баллами, а Кривбасс занимает вторую строчку с 37-ю очками.

Статистика матча Шахтер - Кривбасс 19-го тура УПЛ

Шахтер - Кривбасс 5:2

Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 83, Бондаренко, 68, Траоре, 90+4 - Аду, 20, Стецьков, 85

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 14 - 8

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо – Бондаренко, Криськив, Зубков, Судаков, Невертон (Назарина, 61) – Сикан (Траоре, 75).

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго – Кузык (Задерака, 75), Илич – Лунев (Вакулко, 63), Бизимана, Соса (Близниченко, 63) – Аду (Кожушко, 63).

Предупреждение: Принс, 22 – Назарина, 71

Удаление: Илич, 57

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