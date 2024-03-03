Александрия - Заря 0:0: Обзор и результат матча чемпионата Украины 03.03.2024
Команды разделили между собой очки.
В воскресенье, 3 марта, в рамках 19-го утра УПЛ Александрия принимала Зарю. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Команды вели весьма равную борьбу, пока на 72-й минуте гости не остались в меньшинстве. Защитник луганского клуба Джордан получил вторую желтую карточку.
Остаток встречи команды доигрывали очень осторожно, ведь хозяева опасались получит опасную контратаку, а гости - пропустить вдесятером.
Таким образом, после 19-ти туров УПЛ Александрия идет на 11-м месте с 18-ю очками, а Заря занимает 12-ю строчку, набрав 16 баллов.
Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Заря
Александрия - Заря 0:0
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 11 - 8
Удары в створ ворот: 2 - 2
Опасные атаки: 37 - 37
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