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Александрия - Заря 0:0: Обзор и результат матча чемпионата Украины 03.03.2024

Команды разделили между собой очки.
Сегодня, 17:44
Александрия - Заря / УПЛ
Александрия - Заря / УПЛ

В воскресенье, 3 марта, в рамках 19-го утра УПЛ Александрия принимала Зарю. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Команды вели весьма равную борьбу, пока на 72-й минуте гости не остались в меньшинстве. Защитник луганского клуба Джордан получил вторую желтую карточку.

Источник: УПЛ

Остаток встречи команды доигрывали очень осторожно, ведь хозяева опасались получит опасную контратаку, а гости - пропустить вдесятером.

Таким образом, после 19-ти туров УПЛ Александрия идет на 11-м месте с 18-ю очками, а Заря занимает 12-ю строчку, набрав 16 баллов.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Заря 

Александрия - Заря 0:0

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 11 - 8
Удары в створ ворот: 2 - 2
Опасные атаки: 37 - 37

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря александрия

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