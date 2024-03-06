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Шахтер отпустил своего форварда в польский клуб

"Горняки" не стали требовать компенсацию за игрока, у которого был действующий контракт.
Сегодня, 17:46
Богдан Вьюнник / ФК Лехия
Богдан Вьюнник / ФК Лехия

Лехия Гданьск на своем официальном сайте объявила о переходе форварда Шахтера Богдана Вьюнника.

Клубы договорились о том, что 21-летний украинец присоединится к польскому коллективу на правах свободного агента, несмотря на то, что его контракт с "горняками" действовал до лета 2025 года.

Соглашение игрока молодежной сборной Украины с Лехией рассчитано до 30 июня 2028 года.

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В феврале появилась информация, что Вьюнник хотел расторгнуть контракт с Шахтером, так как он тяжело переживает нынешнюю ситуацию в Украине. При этом также сообщалось, что "оранжево-черные" намеревались подписать с игроком новое четырехлетнее соглашение.

В составе Шахтера Богдан Вьюнник провел 12 матчей, в которых отличился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил состав команды на товарищескую встречу с Японией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лехия Шахтер Донецк Богдан Вьюнник

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