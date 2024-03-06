Ротань определился с составом олимпийской сборной Украины на товарищеский матч

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу с японцами.

Украинская команда в период с 17 по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор в венгерском Сегеде, а спарринг с японцами состоится 25 марта в городе Фукуока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Антон Боль (Заря Луганск), Марьян Фарина (Металлист 1925 Харьков), Роман Дидык (Рух Львов), Максим Дячук (Динамо Киев), Андрей Булеза (Карпаты Львов), Александр Мартынюк (Александрия), Егор Маценко (Шленск, Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев (Зира Азербайджан), Иван Желизко (Лехия Польша), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - Александрия), Александр Назаренко (Полесье Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - Рух Львов), Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив (все - Шахтер Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич (Суонси, Уэльс).

Ранее стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024.

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