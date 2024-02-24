Стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
В среду, 20 марта, в Париже состоится жеребьевка группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024.
Об этом ФИФА объявила на своем официальном сайте.
В этом день своих троих соперников на групповом раунде олимпийского турнира узнает сборная Украины, которая впервые в своей истории квалифицировалась на Игры.
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Всего на Олимпиаде в Париже выступят 16 сборных, а на данный момент уже известны 12 участников.
Участники футбольного турнира Олимпиады-2024:
- страна-хозяйка - Франция
- Европа - Испания, Украина, Израиль
- Африка - Марокко, Египет, Мали
- Южная Америка - Парагвай, Аргентина
- КОНКАКАФ - США, Доминиканская Республика
- Океания - Новая Зеландия
Еще три участника Олимпиады будут определены от Азии, а четвертое вакантное место разыграно в плей-офф между четвертыми командами Африки, которой является Гвинея, и Азии.
Ранее УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024.
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