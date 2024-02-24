iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024

Названа дата жеребьевки исторических для украинцев соревнований на Играх в Париже.
Сегодня, 18:40
Сборная Украины впервые выступит на Олимпиаде / Getty Images
Сборная Украины впервые выступит на Олимпиаде / Getty Images

В среду, 20 марта, в Париже состоится жеребьевка группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024.

Об этом ФИФА объявила на своем официальном сайте.

В этом день своих троих соперников на групповом раунде олимпийского турнира узнает сборная Украины, которая впервые в своей истории квалифицировалась на Игры.

Читай также: Сборная Украины на Олимпийских играх: кто сможет поучаствовать, когда матчи, где будут играть?

Всего на Олимпиаде в Париже выступят 16 сборных, а на данный момент уже известны 12 участников.

Участники футбольного турнира Олимпиады-2024:

  • страна-хозяйка - Франция
  • Европа - Испания, Украина, Израиль
  • Африка - Марокко, Египет, Мали
  • Южная Америка - Парагвай, Аргентина
  • КОНКАКАФ - США, Доминиканская Республика
  • Океания - Новая Зеландия

Еще три участника Олимпиады будут определены от Азии, а четвертое вакантное место разыграно в плей-офф между четвертыми командами Африки, которой является Гвинея, и Азии.

Ранее УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Олимпиада-2024

Статьи по теме

Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026 Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026
Коновалов и Колодий заработали лицензию для участия на Олимпиаде-2024 Коновалов и Колодий заработали лицензию для участия на Олимпиаде-2024
НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры
Снуп Догг будет специальным корреспондентом на Олимпийских играх-2024 в Париже Снуп Догг будет специальным корреспондентом на Олимпийских играх-2024 в Париже
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Дубль Кейна принес Баварии крайне непростую победу над РБ Лейпцигом
Бокс21:08
"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем
Европа20:51
Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма
Бокс20:29
Нганну оценил вероятность встречи в ринге с победителем боя Усик - Фьюри
ММА20:20
Чимаев рассказал, почему отказался подраться с Эдвардсом на UFC 300
Бокс19:58
"Рассечение большое и глубокое": Тренер оценил, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
Европа19:50
Бавария включила в шорт-лист бывшего тренера Челси и Интера
Европа19:33
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK