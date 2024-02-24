Стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024

Названа дата жеребьевки исторических для украинцев соревнований на Играх в Париже.

В среду, 20 марта, в Париже состоится жеребьевка группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024.

Об этом ФИФА объявила на своем официальном сайте.

В этом день своих троих соперников на групповом раунде олимпийского турнира узнает сборная Украины, которая впервые в своей истории квалифицировалась на Игры.

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Всего на Олимпиаде в Париже выступят 16 сборных, а на данный момент уже известны 12 участников.

Участники футбольного турнира Олимпиады-2024:

страна-хозяйка - Франция

Европа - Испания, Украина , Израиль

, Израиль Африка - Марокко, Египет, Мали

Южная Америка - Парагвай, Аргентина

КОНКАКАФ - США, Доминиканская Республика

Океания - Новая Зеландия

Еще три участника Олимпиады будут определены от Азии, а четвертое вакантное место разыграно в плей-офф между четвертыми командами Африки, которой является Гвинея, и Азии.

Ранее УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024.

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