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УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024

Решение было принято еще в декабре.
Сегодня, 12:36
Молодежная сборная Украины / Getty Images
Молодежная сборная Украины / Getty Images

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщил, что Руслан Ротань будет руководить сборной Украины во время Олимпийских игр в Париже летом 2024 года.

Еще 22 декабря 2022 года состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, на котором было утверждено, что в случае успешного выступления на Евро-2023 среди команд U-21 и квалификации на Олимпийские Игры, контракт Ротаня будет автоматически продлен до завершения Олимпийских игр.

Таким образом, молодежная сборная Украины после Евро обретет статус олимпийской и будет готовиться к Олимпиаде-2024 и будет выступать на ней под руководством нынешнего тренера.

А вот новая молодежная сборная, собранная из игроков 2002 года и позже, начнет новый цикл под руководством другого тренерского штаба.

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