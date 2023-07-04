УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024

Решение было принято еще в декабре.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщил, что Руслан Ротань будет руководить сборной Украины во время Олимпийских игр в Париже летом 2024 года.

Еще 22 декабря 2022 года состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, на котором было утверждено, что в случае успешного выступления на Евро-2023 среди команд U-21 и квалификации на Олимпийские Игры, контракт Ротаня будет автоматически продлен до завершения Олимпийских игр.

Таким образом, молодежная сборная Украины после Евро обретет статус олимпийской и будет готовиться к Олимпиаде-2024 и будет выступать на ней под руководством нынешнего тренера.

А вот новая молодежная сборная, собранная из игроков 2002 года и позже, начнет новый цикл под руководством другого тренерского штаба.