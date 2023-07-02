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Сборная Украины по футболу впервые отобралась на Олимпиаду

Команда Ротаня провела четвертьфинальный матч чемпионата Европы против Франции.
Вчера, 23:54
Getty Images
Getty Images

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2023 года сборная Украины встречалась с командой Франции и одержала победу 3:1 .

Таким образом, выход в полуфинал позволил нашим игрокам добыть в борьбе лицензию на Олимпийские Игры-2024, которые пройдут следующим летом в Париже.

Отметим, что путевки на ОИ-2024 от Европы могли завоевать только три коллектива. Из-за того, что в полуфинал вышла Англия (принимающая участие в Олимпиаде в составе Великобритании), все остальные полуфиналисты получат путевки автоматически (это Украина, Испания и Израиль).

Напомним, что по правилам, на Олимпийском футбольном турнире примет участие команда U-23, в которую можно будет вызвать трех игроков старше этого возраста.

Отметим, что в полуфинале Евро-2023 Чемпионат Европы (U-21): Украина встретится с Францией в 1/4 финала, Англия обыграла ПортугалиюУкраина сыграет с Испанией.


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