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Чемпионат Европы U-21: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей молодежного чемпионата Европы по футболу.
Сегодня, 14:17
Чемпионат Европы-2023 (U-21) / Getty Images
Чемпионат Европы-2023 (U-21) / Getty Images

В среду, 21 июня, стартует молодежный чемпионат Европы, который пройдет в Румынии и Грузии.

Участие в соревновании примут 16 национальных сборных. Команды распределены на четыре группы по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.

Игры турнира состоятся в четырех городах и восьми стадионах.

Чемпионат Европы U-21
Турнирная сетка и расписание матчей

Групповой этап

1 тур

Среда, 21 июня

  • 19:00 Украина - Хорватия (Группа B)
  • 19:00 Грузия - Португалия (Группа А)
  • 19:00 Бельгия - Нидерланды (Группа А)
  • 21:45 Румыния - Испания (Группа B)

Четверг, 22 июня

  • 19:00 Чехия - Англия (Группа С)
  • 19:00 Германия - Израиль (Группа С)
  • 19:00 Норвегия - Швейцария (Группа D)
  • 21:45 Франция - Италия (Группа D)

Читай также: Украина на Евро-2023 (U21): состав команды и соперников

2 тур

Суббота, 24 июня

  • 19:00 Грузия - Бельгия (Группа А)
  • 19:00 Португалия - Нидерланды (Группа А)
  • 19:00 Румыния - Украина (Группа B)
  • 21:45 Испания - Хорватия (Группа B)

Воскресенье, 25 июня

  • 19:00 Чехия - Германия (Группа С)
  • 19:00 Англия - Израиль (Группа С)
  • 19:00 Швейцария - Италия (Группа D)
  • 21:45 Норвегия - Франция (Группа D)

3 тур

Вторник, 27 июня

  • 19:00 Нидерланды - Грузия (Группа А)
  • 19:00 Португалия - Бельгия (Группа А)
  • 21:45 Хорватия - Румыния (Группа B)
  • 21:45 Испания - Украина (Группа B)

Среда, 28 июня

  • 19:00 Израиль - Чехия (Группа С)
  • 19:00 Англия - Германия (Группа С)
  • 21:45 Италия - Норвегия (Группа D)
  • 21:45 Швейцария - Франция (Группа D)

Четвертьфинальные матчи пройдут 1 и 2 июля.


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