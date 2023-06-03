Чемпионат Европы U-21: расписание, результаты и формат турнира
ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей молодежного чемпионата Европы по футболу.
В среду, 21 июня, стартует молодежный чемпионат Европы, который пройдет в Румынии и Грузии.
Участие в соревновании примут 16 национальных сборных. Команды распределены на четыре группы по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.
Игры турнира состоятся в четырех городах и восьми стадионах.
Чемпионат Европы U-21
Турнирная сетка и расписание матчей
Групповой этап
1 тур
Среда, 21 июня
- 19:00 Украина - Хорватия (Группа B)
- 19:00 Грузия - Португалия (Группа А)
- 19:00 Бельгия - Нидерланды (Группа А)
- 21:45 Румыния - Испания (Группа B)
Четверг, 22 июня
- 19:00 Чехия - Англия (Группа С)
- 19:00 Германия - Израиль (Группа С)
- 19:00 Норвегия - Швейцария (Группа D)
- 21:45 Франция - Италия (Группа D)
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2 тур
Суббота, 24 июня
- 19:00 Грузия - Бельгия (Группа А)
- 19:00 Португалия - Нидерланды (Группа А)
- 19:00 Румыния - Украина (Группа B)
- 21:45 Испания - Хорватия (Группа B)
Воскресенье, 25 июня
- 19:00 Чехия - Германия (Группа С)
- 19:00 Англия - Израиль (Группа С)
- 19:00 Швейцария - Италия (Группа D)
- 21:45 Норвегия - Франция (Группа D)
3 тур
Вторник, 27 июня
- 19:00 Нидерланды - Грузия (Группа А)
- 19:00 Португалия - Бельгия (Группа А)
- 21:45 Хорватия - Румыния (Группа B)
- 21:45 Испания - Украина (Группа B)
Среда, 28 июня
- 19:00 Израиль - Чехия (Группа С)
- 19:00 Англия - Германия (Группа С)
- 21:45 Италия - Норвегия (Группа D)
- 21:45 Швейцария - Франция (Группа D)
Четвертьфинальные матчи пройдут 1 и 2 июля.