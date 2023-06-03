Украина на Евро-2023 (U21): состав команды и соперников

Молодежная сборная Украины (U-21) примет участие в финальном турнире чемпионата Европы-2023.

Украинская команда попал в одну группу со сборными Испании, Румынии и Грузии. Соревнования пройдут с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

В преддверии старта чемпионата Европы сборные огласили свои составы.

Испания

Голкиперы : Хулен Агирресабала (Атлетик), Арнау Тенас (Барселона), Лео Роман (Мальорка).

: Хулен Агирресабала (Атлетик), Арнау Тенас (Барселона), Лео Роман (Мальорка). Защитники : Арнау Мартинес (Жирона), Виктор Гомес (Эспаньол), Ману Санчес (Осасуна), Хуан Миранда (Бетис), Хон Пачеко (Реал Сосьедад), Марио Хила (Лацио), Уго Гильямон (Валенсия), Алехандро Франсес (Сарагоса), Мигель Гутьеррес (Жирона), Айтор Паредес (Атлетик), Серхио Гомес (Манчестер Сити).

: Арнау Мартинес (Жирона), Виктор Гомес (Эспаньол), Ману Санчес (Осасуна), Хуан Миранда (Бетис), Хон Пачеко (Реал Сосьедад), Марио Хила (Лацио), Уго Гильямон (Валенсия), Алехандро Франсес (Сарагоса), Мигель Гутьеррес (Жирона), Айтор Паредес (Атлетик), Серхио Гомес (Манчестер Сити). Полузащитники : Антонио Бланко (Алавес), Алекс Баэна (Вильярреал), Оян Сансет (Атлетик), Габриэль Вейга (Сельта), Аймар Орос (Осасуна), Николас Гонсалес (Валенсия), Адриан Бернабе (Парма).

: Антонио Бланко (Алавес), Алекс Баэна (Вильярреал), Оян Сансет (Атлетик), Габриэль Вейга (Сельта), Аймар Орос (Осасуна), Николас Гонсалес (Валенсия), Адриан Бернабе (Парма). Форварды: Серхио Камельо (Райо Вальекано), Родри Санчес (Бетис), Родриго Рикельме (Жирона), Хуан Латаса (Хетафе), Абель Руис (Брага), Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).

Румыния

Вратари : Отто Гиндрих (Кишварда), Михай Попа (Волунтари), Штефан Тырновану (ФКСБ).

: Отто Гиндрих (Кишварда), Михай Попа (Волунтари), Штефан Тырновану (ФКСБ). Защитники : Марко Эйманн (Паралимну), Богдан Раковицан (Ракув), Раду Дрегушин (Дженоа), Александру Пантя, Михай Ликсандру (оба -- ФКСБ), Виктор Дикан (Ботошани), Андрей Борза (Фарул), Валентин Цику (Петролул), Андрес Думитреску (Сепси).

: Марко Эйманн (Паралимну), Богдан Раковицан (Ракув), Раду Дрегушин (Дженоа), Александру Пантя, Михай Ликсандру (оба -- ФКСБ), Виктор Дикан (Ботошани), Андрей Борза (Фарул), Валентин Цику (Петролул), Андрес Думитреску (Сепси). Полузащитники : Алекси Питу (Бордо), Валентин Михейле (Парма), Владимир Скречу, Александру Кимпану, Александру Ишфан (все - Университатя), Драгош Албу, Влад Поп (оба - Университатя 1948), Давид Микулеску, Октавиан Попеску (оба - ФКСБ), Константин Грамени, Адриан Мазилу (оба - Фарул), Клаудиу Петрила (ЧФР).

: Алекси Питу (Бордо), Валентин Михейле (Парма), Владимир Скречу, Александру Кимпану, Александру Ишфан (все - Университатя), Драгош Албу, Влад Поп (оба - Университатя 1948), Давид Микулеску, Октавиан Попеску (оба - ФКСБ), Константин Грамени, Адриан Мазилу (оба - Фарул), Клаудиу Петрила (ЧФР). Нападающие: Йован Маркович (Университатя), Даниэль Берлиджа (ЧФР), Луис Мунтяну (Фарул).

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Грузия

Состав грузинской команды будет определен позднее.

Украина

Состав украинской команды будет определен позднее.

Матчи молодежной сборной Украины: