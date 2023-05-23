Легионеры Динамо и Шахтера и игроки Сити и Челси: за кем следить на молодежном ЧМ

20 мая в Аргентине стартовал 23-й молодежный чемпионат мира по футболу, который проводится каждые два года. Однако в последний раз турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

В этом году ЧМ-2023 стартовал тоже не без проблем, переехав из Индонезии в Аргентину. Однако, к счастью, мы все же сможем наблюдать за юными талантами из 24-х стран. ISPORT.UA собрал десятку самых интересных футболистов, которые могут зажечь на турнире.

Дениль Кастильо (Шахтер Донецк) - Эквадор

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18-летний новичок донецкого Шахтера и капитан молодежной сборной Эквадора - безусловно, главная опора своей команды. Огромный хавбек уже не раз демонстрировал высокий уровень игры, хотя на клубном уровне еще не получал шанса себя проявить. Дениль имеет прекрасные шансы убедить боссов "горняков", что они не зря возлагают на него надежды.

Кендри Паэс (Индепендьенте) - Еквадор

Источник: Getty Images

Этой весной лондонский Челси заплатил за 15-летнего паренька 20 млн евро, и, вероятно, не зря. Кендри Паэса называют самым талантливым эквадорским игроком в истории. Футболист в 15 лет начал тренироваться с основной командой Индепендьенте и уже даже успел дебютировать за клуб в национальном первенстве. Поединок против сборной США на ЧМ 2023 стал для него дебютом в молодежной сборной.

Алекс Скотт (Бристоль Сити) - Англия

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Англичанин стал одним из лучших молодых игроков в текущем сезоне в Чемпионшипе. Высокий уровень 20-летнего Алекса оценил даже Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии между Бристолем и Манчестер Сити. В первом матче ЧМ против Туниса Скотт стал одним из главных факторов победы "трех львов", так что у парня огромные перспективы.

Андрей Сантос (Челси) - Бразилия

Источник: Getty Images

Капитан молодежной сборной Бразилии - возможно, один из главных талантов нового поколения. Выступая на позиции центрального хавбека, парень провел сильный сезон за Васко да Гаму и добился повышения в классе, перейдя в Челси. Также Сантос успел принять участие в матче основной сборной Бразилии, многие прочат ему будущее на уровне лучших бразильских хавбеков.

Лука Ромеро (Лацио) - Аргентина

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Сборная Аргентины, как и их ближайшие соседи, обладает целой россыпью талантов. Среди тех, кого стоит выделить отдельно, несомненно не стоит забывать о Луке Ромеро, который ворвался в текущем сезоне в Серию А. 18-летний футболист уже провел 14 матчей за Лацио, и, как любого талантливого аргентинца, его называют новым Месси. ЧМ 2023 - это отличный шанс для Луки подтвердить это звание.

Максимо Перроне (Манчестер Сити) - Аргентина

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Второй главной звездой молодежной сборной Аргентины является хавбек Манчестер Сити Максимо Перроне. 20-летнего аргентинца подписал зимой Пеп Гвардиола, а это уже о чем-то да говорит. К тому же Максимо попал в заявку основной сборной Аргентины уже весной этого года, на парня возлагают огромные надежды и в клубе, и в сборной.

Симоне Пафунди (Удинезе) - Италия

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17-летний Симоне Пафунди менее известен, чем другие итальянские юниоры, но достижения паренька впечатляют. В 16 лет защитник дебютировал за Удинезе, впечатлив тренера своей игрой в молодежном составе. Затем Симоне добился признания и от Роберто Манчини, который вызвал его во взрослую сборную Италии, в которой он стал самым юным дебютантом за 100 лет. Молодежный ЧМ покажет, достоин ли игрок оказанного доверия.

Кевин Паредес (Вольфсбург) - США

Источник: Getty Images

Американский хавбек присоединился к немецкому Вольфсбургу перед началом текущего сезона. В основной состав Кевин пока пробиться не смог, однако наиграл более 500 минут в Бундеслиге, за которые отличился один раз и сделал три голевых передачи. Паредес был вызван на ЧМ 2023, но в первом матче не попал в заявку, однако у парня есть шансы, проявить себя в ближайшем будущем.

Фабрицио Диаз (Ливерпуль Монтевидео) - Уругвай

Источник: Getty Images

Капитан молодежной сборной Уругвая, наряду с Андреем Сантосом, - одна из главных звезд текущего турнира. 20-летний хавбек обладает огромным опытом, на его счету более 150 игр на клубном уровне, а его лидерские качества впечатлили даже боссов Барселоны. Его соотечественник Рональд Араухо намерен помочь Фабрицио присоединится к нему в каталонском клубе, а текущий турнир может позволить Ливерпулю заработать немалые деньги, если хавбек проявит свои лучшие качества.

Самба Диалло (Динамо) - Сенегал

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И закроет список 20-летний легионер киевского Динамо Самба Диалло. Игрок пока не смог пробиться в первый состав киевлян, зато в качестве капитана довел молодежную сборную Сенегала до победы в Кубке африканских наций. Ярким вингером не раз интересовались европейские клубы, однако Динамо пока не собирается продавать своего игрока. Возможно, ожидая турнира в Аргентине, чтобы в случае успеха сорвать солидный куш.