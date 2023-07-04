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Сборная Украины на Олимпийских играх: кто сможет поучаствовать, когда матчи, где будут играть?

ISPORT рассказывает об особенностях футбольного турнира на Олимпиаде в Париже.
Сегодня, 12:45
Getty Images
Getty Images

Несколько дней тому назад сборная Украины впервые в истории пробилась на Олимпийские Игры в дисциплине футбол! Команда Руслана Ротаня в четвертьфинале превзошла сборную Франции, будущего хозяина Олимпиады.

ISPORT решил ознакомить вас с тонкостями проведения турнира, который состоится уже следующим летом.

Где пройдет футбольная олимпиада?

Хотя Олимпийские Игры официально и называются парижскими, матчи футбольных турниров часто разбросаны по всей стране-хозяйке.

Конечно, парижский Парк де Пренс будет принимать матчи, но кроме него поединки будут проходить еще на шести стадионах:

  • Марсель (67,394 вместимость)
  • Лион (59,186)
  • Бордо (42,115)
  • Сент-Этьен (41,965)
  • Ницца (36,178)
  • Нант (35,322)
  • Париж (47,929)

Источник: Getty Images

Когда состоится футбольный турнир на ОИ-2024?

Все матчи мужского и женского турниров пройдут в формате через 2 дня на третий, кроме финала – между полуфиналами и финалом будет три дня отдыха.

Мужчины стартуют 24 июля, а финал проведут в пятницу – 9 августа. У женщин эти даты смещены на один день вперед.

Кто может сыграть?

Уже много лет на Олимпийских играх используется следующая система – принимают участие сборные команды, составленные из игроков до 23 лет. Но при этом можно сделать три исключения и взять игроков, превышающих этот лимит.

Источник: Getty Images

Всего в заявке 18 игроков – сразу на 8 меньше, чем в заявках на Евро, который также пройдет тем же летом.

И еще один интересный факт, на который подпадают под категорию взрослых игроки, родившиеся в 2001 году, или раньше. А в нынешней молодежной сборной, которая и завоевала право участвовать на Олимпиаде, достаточно много игроков 2000 года, среди них капитан и вице-капитан:

  • Кирилл Фесюн (вратарь)
  • Александр Сирота (защитник)
  • Максим Таловеров (защитник, вице-капитан)
  • Ростислав Лях (защитник)
  • Артём Бондаренко (полузащитник, капитан)
  • Дмитрий Крыськив (полузащитник)
  • Алексей Кащук (полузащитник)
  • Александр Назаренко (полузащитник)

Источник: Getty Images

Следует отметить, что главным тренером нашей команды во время олимпийского цикла останется Руслан Ротань, хотя новую молодежку будет тренировать уже другой тренерский штаб.

P.S. Стоит напомнить, что действует запрет украинским сборным по всем видам спорта принимать участие на турнирах, где выступают российские или белорусские спортсмены. Поэтому до конца не ясно, что будет в случае допуска таких к Олимпийским играм.


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