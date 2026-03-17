iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура

Награды достались представителям Полесья и Карпат.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Руслан Ротань / ФК Полесье
Руслан Ротань / ФК Полесье

Украинская премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила лучших тренера и игрока по итогам 20-го тура.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, награда лучшему тренеру досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню, подопечные которого обыграли со счетом 2:0 Кривбасс.

В топ-3 также попали Сергей Нагорняк, Эпицентр которого победил 2:0 Рух, и Франсиско Фернандес, Карпаты которого после трех подряд поражений разгромили 4:0 Полтаву.

Лучшим игроком был признан полузащитник Карпат Бруниньо, на счету которого две голевые передачи в матче с Полтавой. В тройку также вошли нападающий Полесья Игорь Краснопир и вингер Динамо Андрей Ярмоленко.

Также была представлена символическая сборная 20-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Полесье Карпаты Львов Бруниньо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины и ответные матчи Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Украина20:00
Кубок Украины: названа новая дата матча 1/4 финала Чернигов - Феникс-Мариуполь
Украина19:50
Стало известно, когда определится последний полуфиналист Кубка Украины
Украина19:30
УХЛ: Кременчуг четвертый раз обыграл Одесчину и закрыл полуфинальную серию
Лига Чемпионов19:15
Лига чемпионов: Спортинг примет Буде/Глимт, Манчестер Сити встретится с Реалом, а Челси - с ПСЖ
Лига конференций18:59
Арбитры скандального матча Полесье - Динамо получили назначение на еврокубковую игру
Лига конференций18:27
Ответный матч Шахтера с Лехом обслужит нидерландская бригада арбитров
Украина17:58
УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура
Бокс17:29
"Мы не торопимся": Промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри
Украина16:35
Матч 1/4 финала Кубка Украины Чернигов - Феникс-Мариуполь перенесен
Формула 114:56
Экс-руководитель Феррари нелестно высказался о своей бывшей команде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK