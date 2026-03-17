УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура

Украинская премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила лучших тренера и игрока по итогам 20-го тура.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, награда лучшему тренеру досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню, подопечные которого обыграли со счетом 2:0 Кривбасс.

В топ-3 также попали Сергей Нагорняк, Эпицентр которого победил 2:0 Рух, и Франсиско Фернандес, Карпаты которого после трех подряд поражений разгромили 4:0 Полтаву.

Лучшим игроком был признан полузащитник Карпат Бруниньо, на счету которого две голевые передачи в матче с Полтавой. В тройку также вошли нападающий Полесья Игорь Краснопир и вингер Динамо Андрей Ярмоленко.

Также была представлена символическая сборная 20-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!