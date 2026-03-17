УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура
Украинская премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила лучших тренера и игрока по итогам 20-го тура.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, награда лучшему тренеру досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню, подопечные которого обыграли со счетом 2:0 Кривбасс.
Читай также: Полесье уверенно обыграло Кривбасс
В топ-3 также попали Сергей Нагорняк, Эпицентр которого победил 2:0 Рух, и Франсиско Фернандес, Карпаты которого после трех подряд поражений разгромили 4:0 Полтаву.
Лучшим игроком был признан полузащитник Карпат Бруниньо, на счету которого две голевые передачи в матче с Полтавой. В тройку также вошли нападающий Полесья Игорь Краснопир и вингер Динамо Андрей Ярмоленко.
Также была представлена символическая сборная 20-го тура УПЛ.
