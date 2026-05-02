Плей-офф НБА: Орландо уступил Детройту, Лейкерс разобрались с Хьюстоном
В ночь на субботу, 2 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 1 мая
Орландо – Детройт – 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31)
Рахунок у серії – 3-3
Орландо: Бейн (17), Банкеро (17 + 10 підбирань + 6 передач), Картер (9), Саггс (7 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Кейн (3) - старт; Сілва (10), Блек (8), Бітадзе (6), Картер (2).
Детройт: Каннінгем (32 + 10 підбирань), Харріс (22 + 10 підбирань), Д. Робінсон (14), Дюрен (8 + 9 підбирань), Томпсон (4 + 10 підбирань + 6 передач + 4 блок-шота) - старт; Дженкінс (7), Рід (6), Стюарт (0), Грін (0), Леверт (0).
Торонто – Клівленд – 112:110 OT (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6)
Рахунок у серії – 3-3
Торонто: Барнс (25 + 7 підбирань + 14 передач), Волтер (24), Барретт (24 + 9 підбирань + 5 втрат), Шед (7 + 6 передач), Пелтль (2) - старт; Мюррей-Бойлс (17+7 підбирань), Лоусон (6), Беттл (5), Мамукелашвілі (2).
Клівленд: Е. Моблі (26 + 14 підбирань), Мітчелл (24), Харден (16 + 9 підбирань + 9 передач), Аллен (14 + 7 підбирань), Струс (6) - старт; Вейд (10), Шрьодер (7), Тайсон (5), Меррілл (2), Браянт (0).
Х’юстон – Лейкерс – 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27)
Рахунок у серії – 2-4
Х’юстон: Томпсон (18 + 8 підбирань), Шенгюн (17 + 11 підбирань), Ісон (14), Шеппард (10), Сміт (9 + 12 підбирань) - старт; Тейт (3), Окогі (3), А. Холідей (2), Капела (2), Девісон (0), Фінні-Сміт (0).
Лейкерс: Джеймс (28 + 7 підбирань + 8 передач), Хатімура (21), Рівз (15), Смарт (7 + 7 підбирань), Ейтон (7 + 16 підбирань) - старт; Ларевіа (7), Хейс (5), Кеннард (3), Сміт (3), Тьєро (2), Джеймс-молодший (0), Кнехт (0).
