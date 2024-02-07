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Форвард Шахтера хочет расторгнуть контракт с клубом - источник

Богдан Вьюнник тяжело переживает события в Украине.
Вчера, 22:34
Богдан Вьюнник / Instagram
Богдан Вьюнник / Instagram

Украинский нападающий Богдан Вьюнник хочет покинуть Шахтер.

Как сообщает издание FootBoom, 21-летний футболист тяжело переживает войну и хочет разорвать контракт.

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Руководство "горняков" пытается вернуть игрока в расположение команды, но он не отвечает на звонки и самостоятельно пытается найти себе новую команду.

Сейчас, если судить по Instagram игрока, он находится в Саудовской Аравии и успел посетить матч Ан-Насру, который тренирует бывший наставник украинского гранда Луиш Каштру.

В этом сезоне Богдан провел 6 матчей за основной состав Шахтера, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Вьюнник

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