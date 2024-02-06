Шахтер объявил о возвращении Педриньо

Донецкий Шахтер убедил Педриньо вернуться в Украину.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 25-летним вингером подписали новый контракт сроком до 2029 года. Финансовые условия не сообщаются.

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Отмечается, что бразилец должен присоединиться к "горнякам" летом этого года.

Педриньо выступал за украинский гранд с 2021 по лето 2022 года. После этого легионер, воспользовавшись правилом ФИФА, которое было введено после начала полномасштабного вторжения РФ и касалось игроков из-за рубежа, перешел в аренду в Атлетико Минейро, но его контракт продолжал принадлежать Шахтеру.

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