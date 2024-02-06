Тренер Шахтера озвучил сроки возвращения Траоре после травмы
Тренер по физподготовке Шахтера Ярно Де Влисхауэр рассказал, как проходит процесс восстановления нападающего Лассины Траоре после тяжелой травмы.
По его словам, ожидается, что игрок сможет вернуться в строй через четыре-пять недель.
"Лассина уже имел две серьезные травмы за последние полтора сезона, поэтому нам следует быть осмотрительными. Но пока у него все отлично, он идеально проходит подготовку, выполняет то, что мы от него требуем. Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью".
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"Надеюсь, доведем его до нужных кондиций через четыре-пять недель. Сейчас мы стараемся этого добиться, но никогда нельзя знать заранее. Он отлично справляется, я впечатлен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане. Делаем большие шаги, чтобы Лассина набрал форму до конца сезона. Будем стараться сделать важное дело для клуба", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Напомним, что в августе Траоре диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, после чего он был прооперирован.
В текущей кампании нападающий успел провести три матча и забил два гола.
Ранее сообщалось, что бразильский новичок Шахтера выбыл из-за трещины в кости ноги.
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