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Тренер Шахтера озвучил сроки возвращения Траоре после травмы

Нападающий не играл с августа из-за серьезного повреждения.
Сегодня, 11:59
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк

Тренер по физподготовке Шахтера Ярно Де Влисхауэр рассказал, как проходит процесс восстановления нападающего Лассины Траоре после тяжелой травмы.

По его словам, ожидается, что игрок сможет вернуться в строй через четыре-пять недель.

"Лассина уже имел две серьезные травмы за последние полтора сезона, поэтому нам следует быть осмотрительными. Но пока у него все отлично, он идеально проходит подготовку, выполняет то, что мы от него требуем. Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью".

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"Надеюсь, доведем его до нужных кондиций через четыре-пять недель. Сейчас мы стараемся этого добиться, но никогда нельзя знать заранее. Он отлично справляется, я впечатлен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане. Делаем большие шаги, чтобы Лассина набрал форму до конца сезона. Будем стараться сделать важное дело для клуба", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что в августе Траоре диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, после чего он был прооперирован.

В текущей кампании нападающий успел провести три матча и забил два гола.

Ранее сообщалось, что бразильский новичок Шахтера выбыл из-за трещины в кости ноги.

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