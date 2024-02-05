iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бразильский новичок Шахтера выбыл на длительный срок из-за страшной травмы

Марлон Гомес уже не сыграет за олимпийскую сборную.
Сегодня, 22:11
Марлон Гомес / ФК Шахтер Донецк
Марлон Гомес / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Марлон Гомес пропустит несколько месяцев из-за травмы.

Как сообщает NewsColina, 20-летний футболист получил тяжелую травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

У игрока выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. 

Отметим, что сегодня, 5 февраля, Бразилия играет с Парагваем, а Гомес отсутсвует в составе. Сроки восстановления Марлона Гомеса пока не называются.

Напомним, Шахтер приобрел игрока у Васко де Гама за 12 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марлон Гомес

Статьи по теме

Соперник Шахтера в Лиге Европы минимально уступил аутсайдеру Лиги 1 Соперник Шахтера в Лиге Европы минимально уступил аутсайдеру Лиги 1
Шахтер объявил о подписании грузинского защитника Шахтер объявил о подписании грузинского защитника
Шахтер огласил заявку на Лигу Европы Шахтер огласил заявку на Лигу Европы
Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа23:23
"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
Бокс23:20
"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Формула 122:57
Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл
Европа22:56
Барселона подала в суд на российский клуб
Бокс22:34
"Бой века": победитель боя Усик - Фьюри получил уникальный пояс
Украина22:11
Бразильский новичок Шахтера выбыл на длительный срок из-за страшной травмы
Формула 122:11
Формула 1 изменит формат уик-энда со спринтерской гонкой в сезоне-2024
Европа21:52
Манчестер Сити летом подпишет звезду Жироны летом
Формула 121:36
Формула 1. Болиды 2024 года: Уильямс и Заубер представили новые ливреи
Европа21:31
Интер, Ювентус и Милан выступили за сокращение Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK