Бразильский новичок Шахтера выбыл на длительный срок из-за страшной травмы

Марлон Гомес уже не сыграет за олимпийскую сборную.

Полузащитник Марлон Гомес пропустит несколько месяцев из-за травмы.

Как сообщает NewsColina, 20-летний футболист получил тяжелую травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

У игрока выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги.

Отметим, что сегодня, 5 февраля, Бразилия играет с Парагваем, а Гомес отсутсвует в составе. Сроки восстановления Марлона Гомеса пока не называются.

Напомним, Шахтер приобрел игрока у Васко де Гама за 12 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!