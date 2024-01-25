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Шахтер подпишет еще одного бразильского таланта

Марлон Гомес перейдет в донецкий клуб.
Сегодня, 18:39
Марлон Гомес / Getty Images
Марлон Гомес / Getty Images

Донецкий Шахтер оформит еще один переход на латиноамериканском рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горняки" подпишут футболиста Васко да Гама Марлона Гомеса. Переход хавбека обойдется в 12 млн евро + 4 млн евро бонусами.

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Детали личного контракта на данный момент остаются неизвестны, как срок соглашения, так и зарплата игрока. 

В прошедшем сезоне 20-летний Марлон Гомес провел 23 матча, отдав 1 результативную передачу за основной состав Васко да Гамы.

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