Шахтер огласил заявку на Лигу Европы

"Горняки" готовы сыграть с Марселем во втором по значимости еврокубке.

Донецкий Шахтер определился с футболистам, которые получат шанс сыграть в Лиге Европы.

В заявку "горняков" вошли 30 футболистов (* - обозначены игроки, заявленные по списку Б - прим.).

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Вратари : 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*.

: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*. Защитники : 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий.

: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий. Полузащитники : 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*.

: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*. Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси.

Напомним, Шахтер проведет первый матч с Марселем 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Ранее гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова.

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