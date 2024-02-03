iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер огласил заявку на Лигу Европы

"Горняки" готовы сыграть с Марселем во втором по значимости еврокубке.
Сегодня, 11:02
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер определился с футболистам, которые получат шанс сыграть в Лиге Европы.

В заявку "горняков" вошли 30 футболистов (* - обозначены игроки, заявленные по списку Б - прим.).

Читай также: Экс-игрок Шахтера отказался от перехода в российский клуб из-за войны в Украине

  • Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*.
  • Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий.
  • Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*.
  • Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси.

Напомним, Шахтер проведет первый матч с Марселем 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Ранее гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер

Статьи по теме

Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру
Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты
Судаков подпишет с Шахтером новый контракт с клаусулой свыше 100 миллионов евро - источник Судаков подпишет с Шахтером новый контракт с клаусулой свыше 100 миллионов евро - источник
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
"Черт подери": Лу ДиБелла оценил срыв боя Усик - Фьюри
Киберспорт11:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Бокс11:54
Холифилд: Не представляю, как Фьюри пропустил такой удар
Европа11:49
Почеттино рассказал, в каком игроке нуждается Челси
Бокс11:30
"Нужно шесть швов и три месяца": Леннокс Льюис отреагировал на срыв боя Усик - Фьюри
Европа11:20
Один из лидеров Барселоны может летом покинуть клуб
Лига Европы11:02
Шахтер огласил заявку на Лигу Европы
Европа10:53
Неймар стал победителем турнира по покеру в Бразилии
Бокс10:44
"Жалкий трус": тренер Усика карикатурой высмеял Фьюри
Европа10:21
Ветеран и лидер Боруссии находится в шаге от ухода из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK