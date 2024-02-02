Экс-игрок Шахтера отказался от перехода в российский клуб из-за войны в Украине

Тете мог оказаться в питерском зените.

Вингер турецкого Галатасарая Тете мог этой зимой сменить клубную прописку.

Как сообщает местное издание Fotospor, 23-летний бразилец имел два варианта продолжения карьеры. Первым был вариант с возвращением на Родину в виде перехода в Палмейрас, но от этого его отговорила супруга, беспокоящаяся о безопасности из-за "ситуации в стране".

Второй клуб, который интересовался футболистом - питерский зенит. Команде из страны-террориста игрок отказал из-за преступной войны, которая продолжает вестись на территории Украины государством-оккупантом.

Читай также: Директор нидерландского клуба прокомментировал переход их игрока в спартак москва

Источник отмечает, что Тете не отстранился от происходящего и оказывал значительную помощь пострадавшим в ходе военной агрессии гражданам Украины.

В текущем сезоне игрок провел за "львов" 28 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!