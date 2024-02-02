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Директор нидерландского клуба прокомментировал переход их игрока в спартак москва

Представитель Твенте свалил всю вину на игрока.
Сегодня, 08:27
Арнольд Брюггинк / Getty Images
Арнольд Брюггинк / Getty Images

Технический директор нидерландского Твенте Арнольд Брюггинк прокомментировал переход лидера команды Манфреда Угальде в московский спартак.

По словам функционера, им неприятно вести бизнес со страной-террористом, однако сам футбольный клуб не находится в санкционных списках, а коста-риканец очень хотел туда перейти.

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"Все очень сложно. Мы бы хотели, чтобы летом Угальде перешел в клуб из более интересного чемпионата. У нас было с ним много разговоров на эту тему. Но он сказал, что очень хочет в Спартак. Когда игроку предлагают зарплату, которая во много раз больше того, что он зарабатывал у нас, шансов удержать его нет.

Конечно, мы могли удержать его, но нам нужен игрок, который действительно хочет играть за Твенте. Игрока, который не хочет - лучше отпустить. Кроме того, я хочу вам честно признаться, что сумма трансфера очень большая по меркам Твенте.

Заниматься бизнесом с россией, конечно, не очень приятно, но, как я уже сказал, игрок захотел уйти сам, поэтому нужно было искать решение. Кроме того, московский спартак не находится в санкционных списках, и юристы выяснили, соответствуем ли мы требованиям правительства по ведению бизнеса с россией. Похоже, в этом аспекте нет никаких препятствий, - сказал Брюггинк.

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