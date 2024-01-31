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Литовский клуб отказался от подписания футболиста из-за его игры в россии

Жальгирис решил не приобретать Нардина Мулахушейновича из-за возмущения фанатов.
Сегодня, 18:20
Нардин Мулахушейнович / Zalgiris.lt
Нардин Мулахушейнович / Zalgiris.lt

Литовский Жальгирис отменил подписание боснийца Нардина Мулахушейновича из-за его игры в россии.

Как сообщает twitter-аккаунт FC Zalgiris News, гранд литовского футбола хотел усилить линию атаки Нардином и уже даже анонсировал его подписание, но из-за возмущения фанатов, которые не захотели видеть в составе команды игрока без принципиальной гражданской позиции трансфер пришлось отменить.

Мулахушейнович выступал в российском динамо махачкала в период с января по июль 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения государства-террориста на територию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское Динамо отказалось продавать форварда в словацкий клуб из-за их спарринга с московской командой.

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