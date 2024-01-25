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Динамо остановило переговоры со Слованом по продаже Жерсона из-за спарринга с московским клубом

Украинский гранд проявил свою позицию.
Сегодня, 17:58
Жерсон Родригес / Getty Images
Жерсон Родригес / Getty Images

Руководство киевского Динамо проявило свою гражданскую позицию в переговорах по продаже Жерсона Родригеша.

Как сообщает французский журналист Лазар ван Парийс, столичный гранд планировал отпустить люксембуржца в Слован, но трансфер сорвался.

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Причиной остановки переговоров стал спарринг словацкого клуба с московским Динамо, который был проведен несколько дней назад.

Отметим, что Слован также должен был сыграть с пражской Славией, но когда стало известно о проведении игры против российской команды чехи отказались от конортольной игры.

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