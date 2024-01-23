"С кем нам играть?": президент словацкого клуба сделал заявление о матче с россиянами
Слован провел матч с террористами.
Словацкий клуб Слован провел спарринг с московским динамо.
Президент Слована из Братиславы Иван Кмотрик назвал причину, почему команда сыграла матч.
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"А с кем нам играть, когда динамо тоже тренируется здесь? Мы хотели сыграть против сбалансированного соперника", - приводит слова президента Dennik.
Словацкий клуб проиграл российской команде (1:2).
Ранее сообщалось, что Хацкевич послал российского журналиста.
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