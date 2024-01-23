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"С кем нам играть?": президент словацкого клуба сделал заявление о матче с россиянами

Слован провел матч с террористами.
Сегодня, 20:25
Слован из Братиславы / skslovan.com
Слован из Братиславы / skslovan.com

Словацкий клуб Слован провел спарринг с московским динамо.

Президент Слована из Братиславы Иван Кмотрик назвал причину, почему команда сыграла матч.

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"А с кем нам играть, когда динамо тоже тренируется здесь? Мы хотели сыграть против сбалансированного соперника", - приводит слова президента Dennik.

Словацкий клуб проиграл российской команде (1:2).

Ранее сообщалось, что Хацкевич послал российского журналиста.

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