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"Какое отказываюсь? Идите на х*р". Хацкевич послал российского журналиста

Легенда Динамо жестко поговорил с представителями страны-агрессора.
Сегодня, 12:20
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Бывший футболист и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич провел беседу с представителями российских СМИ.

Ранее специалист заявил, что самой большой ошибкой в его футбольной жизни стала "поездка в этот сраный волгоград, сраную россию". 

Представители российского издания позвонили тренеру, чтобы получить комментарий по этому поводу.

– Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу сраного Волгограда и сраной России?

– Мне нечего здесь комментировать. Ребята, идите на х*р. До свидания.

– Вы отказываетесь от своих слов?

– Вы меня вообще слышали? Какое отказываюсь? Идите нах*й", - заявил Хацкевич.

Напомним, Хацкевич возглавил клуб с последнего места второй лиги Польши.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хацкевич

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