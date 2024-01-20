"Какое отказываюсь? Идите на х*р". Хацкевич послал российского журналиста

Бывший футболист и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич провел беседу с представителями российских СМИ.

Ранее специалист заявил, что самой большой ошибкой в его футбольной жизни стала "поездка в этот сраный волгоград, сраную россию".

Представители российского издания позвонили тренеру, чтобы получить комментарий по этому поводу.

– Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу сраного Волгограда и сраной России?

– Мне нечего здесь комментировать. Ребята, идите на х*р. До свидания.

– Вы отказываетесь от своих слов?

– Вы меня вообще слышали? Какое отказываюсь? Идите нах*й", - заявил Хацкевич.

Напомним, Хацкевич возглавил клуб с последнего места второй лиги Польши.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!