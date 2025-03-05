Полесье назначило спортивного директора: на должность претендовали Шевчук и Хацкевич
Руководство житомирского коллектива выбрало замену Дарио Друди.
Вячеслав Шевчук стал спортивным директором "полесских волков". Решение о назначении принял президент Полесья Геннадий Буткевич, сообщает официальный сайт клуба.
45-летний экс-защитник сборной Украины вернется к роли функционера. Ранее он работал спортдиром и вице-президентом ровенского Вереса и генеральным менеджером львовского Руха. Также Шевчук тренировал донецкие Шахтер U-17 и Олимпик.
Украинец конкурировал за должность с белорусским специалистом Александром Хацкевичем. Бывший тренер киевского Динамо остается без работы с прошлой весны.
Кстати, экс-защитник Динамо Хачериди присоединился к Авангарду из ААФУ.
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