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Экс-звезда сборной Украины возобновил карьеру в любителях: там играет легенда УПЛ

Бывший защитник киевского Динамо будет выступать под эгидой Ассоциации любительского футбола Украины.
Сегодня, 13:51
Евгений Хачериди / Getty Images
Евгений Хачериди / Getty Images

37-летний Евгений Хачериди присоединился к Авангарду из Лозовой. Любительский коллектив из Харьковщины представил центрбека в Instagram.

Опытный защитник будет выступать под руководством Игоря Рахаева. Кроме того, бывший нападающий сборной Украины Александр Гладкий в Авангарде сочетает функции спортивного директора с выходами на поле. На зимнюю паузу лозовчане пошли на 4-й позиции группы чемпионата ААФУ.

Хачериди завершил выступления в конце 2023 года. Тогда он несколько месяцев провел в любительском Штурме из Иванкова. Перед этим участник Евро-2012 и чемпионата Европы-2016 защищал цвета Динамо из Бреста, греческого ПАОКа, киевского Динамо, луцкой Волыни и Олкома из Мелитополя.

К слову, ранее Ракицкий получил приглашение перейти в Зарю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Хачериди Александр Гладкий ААФУ Авангард Лозовая

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